Medioambiente
El 15 de octubre inician obras de limpieza en el río Rivera de Gata en Moraleja
El ayuntamiento anuncia los trabajos que serán financiados por la diputación de Cáceres con 80.000 euros
El 15 de octubre comenzará en Moraleja la limpieza del río Rivera de Gata en el tramo urbano que se ha dividido en dos partes. Por un lado, el Tramo 1 desde el puente de la carretera Ex-109 hasta el azud de las piscinas; y el tramo 2 desde el azud de la piscina hasta el final del paseo fluvial. La actuación la realizará Tragsa y financia la Diputación Provincial de Cáceres.
Dos kilómetros en dos tramos, Uno desde el puente de la carretera de Ciudad Rodrigo hasta el parque Fluvial y otro desde el parque hasta las traseras del Centro de Formación Agraria. Las labores son eliminación de árboles secos, ramas y desbroces y la inversión de 80.000 euros. Además, el ayuntamiento también ha pedido que Confederación actúe aguas arriba del río, tras el tramo urbano.
- Alagón del Río celebrará las fiestas del Cristo con numerosos actos del 11 al 15 de septiembre
- El Ayuntamiento de Carcaboso aprueba de manera definitiva 1,2 millones de presupuesto
- El novillero de Coria Manuel León gana la final de clases prácticas del certamen de la diputación provincial de Badajoz
- Pescueza impulsa una jornada intergeneracional entre mayores y niños para el viernes
- El V Circuito del Valle del Alagón 'Mancomunidad en marcha' incluye diez rutas
- La Asociación de Veteranos Caurienses estrecha lazos con Portugal
- La XI Ruta Valle del Esperabán ofrece tres trayectos posibles en la comarca de Las Hurdes
- Habilitan nuevos espacios de recarga vehículos eléctricos en Coria