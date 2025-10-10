Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medioambiente

El 15 de octubre inician obras de limpieza en el río Rivera de Gata en Moraleja

El ayuntamiento anuncia los trabajos que serán financiados por la diputación de Cáceres con 80.000 euros

Río Rivera de Gata en Moraleja.

Río Rivera de Gata en Moraleja. / CEDIDA

Nieves Agut

El 15 de octubre comenzará en Moraleja la limpieza del río Rivera de Gata en el tramo urbano que se ha dividido en dos partes. Por un lado, el Tramo 1 desde el puente de la carretera Ex-109 hasta el azud de las piscinas; y el tramo 2 desde el azud de la piscina hasta el final del paseo fluvial. La actuación la realizará Tragsa y financia la Diputación Provincial de Cáceres.

Dos kilómetros en dos tramos, Uno desde el puente de la carretera de Ciudad Rodrigo hasta el parque Fluvial y otro desde el parque hasta las traseras del Centro de Formación Agraria. Las labores son eliminación de árboles secos, ramas y desbroces y la inversión de 80.000 euros. Además, el ayuntamiento también ha pedido que Confederación actúe aguas arriba del río, tras el tramo urbano.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents