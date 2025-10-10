Accesibilidad
Las obras de mejora de aceras comenzarán durante este mes de octubre en Coria
Los trabajos alcanzan casi 86.000 euros y llegarán a distintas calles, entre estas, la Travesía de Alfonso VII y calle Almanzor
La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, ha firmado el contrato para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto que lleva como nombre ‘Pavimentaciones y asfaltados en Coria’. Un proyecto que se ejecuta en tres lotes. Desde el ayuntamiento se informó que el Lote 1 corresponde a la Reforma de acerados municipales. El contrato ha sido adjudicado a la empresa Ambienta Ingeniería y Servicios Agrarios y Forestales, S.L.U., por un importe de 85.985 euros (más IVA). Un proyecto que será ejecutado con remanentes del ayuntamiento.
Estas actuaciones tienen como objetivo la mejora y renovación de aceras en distintas vías públicas, así como las obras accesorias de pintura y accesibilidad, contribuyendo a una mayor accesibilidad y seguridad para los peatones, así como a la modernización de las infraestructuras urbanas.
Los trabajos comenzarán este mes de octubre y se actuará en diferentes calles. Estas son: calle Almanzor, Travesía Alfonso VII, Carretera Montehermoso, Calle Cadenetas, Calle Calzadilla y Camino del Cementerio. Con este proyecto, el Ayuntamiento de Coria continúa avanzando en su compromiso con el mantenimiento y mejora del entorno urbano, atendiendo a las necesidades de los vecinos.
