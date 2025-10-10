Las obras de mejora de aceras comenzarán durante este mes de octubre en Coria

La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, ha firmado el contrato para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto que lleva como nombre ‘Pavimentaciones y asfaltados en Coria’. Un proyecto que se ejecuta en tres lotes. Desde el ayuntamiento se informó que el Lote 1 corresponde a la Reforma de acerados municipales. El contrato ha sido adjudicado a la empresa Ambienta Ingeniería y Servicios Agrarios y Forestales, S.L.U., por un importe de 85.985 euros (más IVA). Un proyecto que será ejecutado con remanentes del ayuntamiento.

Estas actuaciones tienen como objetivo la mejora y renovación de aceras en distintas vías públicas, así como las obras accesorias de pintura y accesibilidad, contribuyendo a una mayor accesibilidad y seguridad para los peatones, así como a la modernización de las infraestructuras urbanas.

Los trabajos comenzarán este mes de octubre y se actuará en diferentes calles. Estas son: calle Almanzor, Travesía Alfonso VII, Carretera Montehermoso, Calle Cadenetas, Calle Calzadilla y Camino del Cementerio. Con este proyecto, el Ayuntamiento de Coria continúa avanzando en su compromiso con el mantenimiento y mejora del entorno urbano, atendiendo a las necesidades de los vecinos.