La oficina de turismo de Coria suma un nuevo canal digital

El Ayuntamiento de Coria, a través de su Oficina de Turismo, ha puesto en marcha un nuevo canal de difusión en Instagram con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía y visitantes una herramienta ágil, directa y accesible para mantenerse informados sobre los principales eventos turísticos, culturales, gastronómicos y de ocio en la ciudad. Este canal funcionará como una agenda mensual interactiva, en la que se recogerán todas las actividades programadas con antelación, desde rutas y eventos deportivos hasta exposiciones, conciertos, ferias, fiestas locales y jornadas gastronómicas.

La iniciativa responde al compromiso del ayuntamiento de seguir mejorando canales de comunicación con los vecinos incorporando medios digitales que faciliten el acceso a la información de interés general. «Queremos que vecinos y visitantes tengan toda la información turística de Coria», dijeron.