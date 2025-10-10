Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La oficina de turismo de Coria suma un nuevo canal digital

Se estrena con Instagram para mostrar la agenda mensual interactiva

Parte de la muralla del casco histórico de Coria.

Parte de la muralla del casco histórico de Coria. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Coria, a través de su Oficina de Turismo, ha puesto en marcha un nuevo canal de difusión en Instagram con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía y visitantes una herramienta ágil, directa y accesible para mantenerse informados sobre los principales eventos turísticos, culturales, gastronómicos y de ocio en la ciudad. Este canal funcionará como una agenda mensual interactiva, en la que se recogerán todas las actividades programadas con antelación, desde rutas y eventos deportivos hasta exposiciones, conciertos, ferias, fiestas locales y jornadas gastronómicas.

La iniciativa responde al compromiso del ayuntamiento de seguir mejorando canales de comunicación con los vecinos incorporando medios digitales que faciliten el acceso a la información de interés general. «Queremos que vecinos y visitantes tengan toda la información turística de Coria», dijeron.

