La Asociación de Hermanamientos de Coria festejará el II Día de Francia el sábado

La Asociación de Hermanamientos de Coria sigue con sus acciones con el fin de estrechar lazos de unión con culturas y vecinos de otros países, especialmente, con los que está hermanos como es Les Herbiers, (Francia). Precisamente, y en colaboración con el IES Caurium, ha organizado para el sábado 18 de octubre la II edición del Día de Francia.

Habrá actividades desde las once de la mañana con una conexión con vecinos de Les Herbies. También se proyectará la película ‘Intocable’, a las 13.30 horas habrá una charla coloquio sobre Europa, a cargo de Javier Ridruejo, profesor de historia del IES Alagón y actividades paralelas durante la proyección. Al finalizar habrá un aperitivo que ofrecerá la asociación, poniendo fin a la intensa jornada.