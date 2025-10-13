Cultura
El certamen de teatro no profesional de Coria se trasladará a Puebla de Argeme
El cambio de ubicación es el inminente inicio de las obras de la casa de la cultura cauriense
El Ayuntamiento de Coria ha anunciado que este año las representaciones correspondientes al Certamen de Teatro No Profesional ‘Ciudad de Coria’ se trasladarán a la Casa de la Cultura de la pedanía Puebla de Argeme, ante inminente inicio de las obras de reforma de la casa de la cultura de Coria. Este edificio se reformará al completo tras quedar, desde hace años, obsoleto y pequeño.
Respecto al certamen de teatro, comenzará el viernes 17 de octubre. Además, con el objetivo de facilitar la asistencia del público al certamen, el ayuntamiento pondrá a disposición de los asistentes un servicio gratuito de transporte, con salida desde Coria. Para hacer uso del transporte, será necesario realizar inscripción previa y adquirir la entrada correspondiente en la Oficina de Juventud.
La concejal de Cultura, Patricia Alfonso, lamentó las molestias que este cambio pueda ocasionar y agradeció la comprensión de todos los vecinos y amantes del teatro. «Confinamos en que esta edición siga siendo un éxito de participación y calidad artística», manifestó. Todas las obras comenzarán a las 21.00 horas y el primer día tendrá lugar la obra ‘Suegras’. Se continuará los días 24 de octubre con ‘Pésame, Pésame Mucho’, hasta noviembre, inclusive.
