Reconocimiento
Los premios San Pedro de Alcántara en Coria se entregarán el día 17
El acto tendrá lugar en el salón de plenos del ayuntamiento a partir de las 20.00 horas
El viernes 17 de octubre a las 20.00 horas Coria celebrará la IX Gala de los Premios San Pedro de Alcántara, evento institucional que se ha consolidado como un referente en el calendario local y que tiene como fin reconocer públicamente a personas e instituciones que han contribuido de manera destacada al desarrollo social, cultural y económico local.
Durante la gala, se hará entrega de la Medalla de la Ciudad, la máxima distinción municipal, así como del Premio al Cauriense del Año, un reconocimiento a aquellas personas nacidas o vinculadas a Coria que hayan demostrado una trayectoria ejemplar y un firme compromiso con los valores de la ciudad. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Coria, será presidido por la alcaldesa, Almudena Domingo, además acudirán personas destacadas de la vida cultural y social del municipio. La gala rinde homenaje a San Pedro de Alcántara, patrón de Coria.
