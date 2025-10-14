La biblioteca municipal de Acebo estrena cuatro zonas infantiles de lectura

El Ayuntamiento de Acebo ha inaugurado los nuevos espacios de su biblioteca municipal después de que se hayan realizado distintas actuaciones de mejoras tanto en lo que es su estructura como en lo que es su contenido bibliográfico. De hecho, tras varios meses de trabajo y dedicación, la biblioteca ha conseguido a día de hoy tener todos los fondos bibliográficos catalogados y ordenados, lo que permite a los usuarios «para que encontrar una lectura de manera fácil».

De la misma manera, otra de las novedades es la creación de cuatro zonas infantiles bien diferenciadas por colores, para acompañar el crecimiento de lectura de los más pequeños. Estas son Azul para primeros lectores, Rojo para lectores en marcha, Verde para lectores avanzados y Amarillo para Juveniles. La responsable de la biblioteca, Aroa Bizarro, destacó que es un espacio funcional y pensado para disfrutar leyendo.