Cultura
La biblioteca municipal de Acebo estrena cuatro zonas infantiles de lectura
Además, el ayuntamiento anuncia que todos los fondos bibliográficos ya están catalogados y ordenados
El Ayuntamiento de Acebo ha inaugurado los nuevos espacios de su biblioteca municipal después de que se hayan realizado distintas actuaciones de mejoras tanto en lo que es su estructura como en lo que es su contenido bibliográfico. De hecho, tras varios meses de trabajo y dedicación, la biblioteca ha conseguido a día de hoy tener todos los fondos bibliográficos catalogados y ordenados, lo que permite a los usuarios «para que encontrar una lectura de manera fácil».
De la misma manera, otra de las novedades es la creación de cuatro zonas infantiles bien diferenciadas por colores, para acompañar el crecimiento de lectura de los más pequeños. Estas son Azul para primeros lectores, Rojo para lectores en marcha, Verde para lectores avanzados y Amarillo para Juveniles. La responsable de la biblioteca, Aroa Bizarro, destacó que es un espacio funcional y pensado para disfrutar leyendo.
- El Ayuntamiento de Carcaboso aprueba de manera definitiva 1,2 millones de presupuesto
- El PSOE de Coria critica la pasividad del PP en actualizar el servicio de limpieza
- El novillero de Coria Manuel León gana la final de clases prácticas del certamen de la diputación provincial de Badajoz
- Pescueza impulsa una jornada intergeneracional entre mayores y niños para el viernes
- El V Circuito del Valle del Alagón 'Mancomunidad en marcha' incluye diez rutas
- La Asociación de Veteranos Caurienses estrecha lazos con Portugal
- La XI Ruta Valle del Esperabán ofrece tres trayectos posibles en la comarca de Las Hurdes
- Habilitan nuevos espacios de recarga vehículos eléctricos en Coria