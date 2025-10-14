Infraestructuras
La dehesa Mínguez de Coria estrena instalaciones para la repoblación del conejo autóctono
Las tareas han consistido en la restauración y seguimiento de las poblaciones de conejo mediante la construcción de refugios
La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, junto al concejal de Medio Ambiente, Juan José Alcón, han visitado recientemente las nuevas instalaciones para la repoblación del conejo autóctono en el monte público de la dehesa Mínguez. Unos trabajos que, según el ayuntamiento, se han llevado a cabo ya que, desde hace unas décadas se viene observando una disminución generalizada de las poblaciones de conejo silvestre en diferentes zonas de la comunidad autónoma. Esta disminución ha provocado que la probabilidad de recuperación natural de la especie en las mismas sea muy baja, causando menor aprovechamiento cinegético y un perjuicio para la conservación del medio natural.
Las tareas han consistido en la restauración y seguimiento de las poblaciones de conejo mediante la ejecución de una serie de trabajos como la construcción de vivares de grandes dimensiones, vivares pequeños, bebederos, comederos, refugios y cerramiento de exclusión de depredadores terrestres. Además de un sistema de videovigilancia de última generación. La alcaldesa ha señalado que «es una buena noticia para los cazadores». Se trata de una inversión de más de 90.000 euros, realizada por la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta.
