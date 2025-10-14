Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La hermandad de donantes de sangre de Coria organiza una colecta para el día 17 de octubre

Las extracciones se harán desde las 17.30 hasta las 21.30 horas en el centro de salud. El colectivo anima a donar para salvar vidas

Un miembro de la directiva, durante una extracción de sangre.

Un miembro de la directiva, durante una extracción de sangre. / CEDIDA

Nieves Agut

La Hermandad de Donantes de Sangre de Coria y Comarca, en colaboración con el Banco de Sangre de Extremadura, realizará una colecta de sangre el viernes 17 de octubre, entre las 17.30 y las 21.30 horas en las instalaciones del Centro de Salud de Coria.

Desde la hermandad se anima a todos aquellos que cumplen los requisitos para ser donante a ser partícipe de algo tan importante como es salvar vidas. Una donación de sangre puede salvar hasta tres vidas. Donar sangre no solo sirve para dar vida a otras personas, sino que también es bueno para el organismo. Sobre este aspecto, el presidente de la hermandad, Valentín Macías, recordó que donar sangre aporta importantes beneficios para la salud del donante.

