El Área de Salud de Coria organiza la I Jornada de Humanización sobre el Cáncer de Mama

Este viernes 17 de octubre, el Hotel AHC Palacio Coria y el Restaurante HUUMM acogerán la I Jornada de Humanización sobre el Cáncer de Mama a Pie de Calle, un evento pionero organizado por el Área de salud de Coria y que dará voz a pacientes, familiares y profesionales implicados en la lucha contra el cáncer de mama, desde una perspectiva humana y cercana. En colaboración con distintas entidades sanitarias, asociaciones y empresas patrocinadoras, el evento pretende generar un espacio de diálogo, sensibilización y apoyo psicosocial a través de testimonios, talleres prácticos y mesas de expertos.

La jornada comenzará a las 9.00 horas con la recepción de participantes y entrega de documentación, seguida del acto inaugural a las 9.30. Habrá una primera charla sobre ‘Hablemos de lo que nos preocupa: Dudas frecuentes en consulta’ y una segunda con el título “Cuando el tratamiento deja huella: Efectos secundarios e impacto psicosocial’.

Por la tarde, a las 16.00 tendrá lugar la emotiva mesa redonda ‘Más allá del diagnóstico: Vivencias reales del cáncer de mama’, con testimonios de supervivientes y familiares moderados por una enfermera. La jornada finalizará con diversos talleres.