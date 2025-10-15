Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A pie de calle

El Área de Salud de Coria organiza la I Jornada de Humanización sobre el Cáncer de Mama

Será este viernes en el Hotel AHC Palacio y pretende ser un evento pionero para dar voz a pacientes, familiares y profesionales

Una charla celebrada en Coria sobre el cáncer de mama organizada por AOEx, el año pasado.

Una charla celebrada en Coria sobre el cáncer de mama organizada por AOEx, el año pasado. / CEDIDA

Nieves Agut

Este viernes 17 de octubre, el Hotel AHC Palacio Coria y el Restaurante HUUMM acogerán la I Jornada de Humanización sobre el Cáncer de Mama a Pie de Calle, un evento pionero organizado por el Área de salud de Coria y que dará voz a pacientes, familiares y profesionales implicados en la lucha contra el cáncer de mama, desde una perspectiva humana y cercana. En colaboración con distintas entidades sanitarias, asociaciones y empresas patrocinadoras, el evento pretende generar un espacio de diálogo, sensibilización y apoyo psicosocial a través de testimonios, talleres prácticos y mesas de expertos.

La jornada comenzará a las 9.00 horas con la recepción de participantes y entrega de documentación, seguida del acto inaugural a las 9.30. Habrá una primera charla sobre ‘Hablemos de lo que nos preocupa: Dudas frecuentes en consulta’ y una segunda con el título “Cuando el tratamiento deja huella: Efectos secundarios e impacto psicosocial’.

Por la tarde, a las 16.00 tendrá lugar la emotiva mesa redonda ‘Más allá del diagnóstico: Vivencias reales del cáncer de mama’, con testimonios de supervivientes y familiares moderados por una enfermera. La jornada finalizará con diversos talleres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents