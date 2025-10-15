A pie de calle
El Área de Salud de Coria organiza la I Jornada de Humanización sobre el Cáncer de Mama
Será este viernes en el Hotel AHC Palacio y pretende ser un evento pionero para dar voz a pacientes, familiares y profesionales
Este viernes 17 de octubre, el Hotel AHC Palacio Coria y el Restaurante HUUMM acogerán la I Jornada de Humanización sobre el Cáncer de Mama a Pie de Calle, un evento pionero organizado por el Área de salud de Coria y que dará voz a pacientes, familiares y profesionales implicados en la lucha contra el cáncer de mama, desde una perspectiva humana y cercana. En colaboración con distintas entidades sanitarias, asociaciones y empresas patrocinadoras, el evento pretende generar un espacio de diálogo, sensibilización y apoyo psicosocial a través de testimonios, talleres prácticos y mesas de expertos.
La jornada comenzará a las 9.00 horas con la recepción de participantes y entrega de documentación, seguida del acto inaugural a las 9.30. Habrá una primera charla sobre ‘Hablemos de lo que nos preocupa: Dudas frecuentes en consulta’ y una segunda con el título “Cuando el tratamiento deja huella: Efectos secundarios e impacto psicosocial’.
Por la tarde, a las 16.00 tendrá lugar la emotiva mesa redonda ‘Más allá del diagnóstico: Vivencias reales del cáncer de mama’, con testimonios de supervivientes y familiares moderados por una enfermera. La jornada finalizará con diversos talleres.
