El certamen de teatro aficionado de Torrejoncillo abrirá las actuaciones el día 24

El XXXIII Certamen Nacional de Teatro Aficionado ‘Raúl Moreno Molero’ se desarrollará los días 24, 25, 26 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre en la casa de la cultura. Las obras serán a las 20.30, excepto el 2 de noviembre a las 20.00. El público podrá disfrutar de una nueva edición de este clásico de la cultura local que comenzará el 24 de octubre con ‘Torito bravo’ – Áriba Teatro (Valencia); el 25 de octubre ‘Cantando bajo las balas’, de Stres de Quatre (Valencia); el 26 de octubre ‘La trampa’ – Teatro Al Alba (Madrid); el viernes 31 de octubre ‘La caduta’ – Acebuche Teatro (Aceuchal); el 1 de noviembre ‘Escríbeme a la tierra’ – Zorongo Teatro (Valencia) y el 2 de noviembre (fuera de concurso) ‘Don Juan Tenorio’, por De Amarillo Producciones.