Diversidad
Un taller acercará las ‘Ruralidades diversas’ mañana en la biblioteca municipal de Moraleja
La actividad busca generar espacios de encuentro y expresión para colectivos
El Ayuntamiento de Moraleja ha anunciado el desarrollo de una actividad denominada ‘Ruralidades Diversas’ mediante un Taller Literario mañana jueves 16 de octubre en la biblioteca pública municipal. Este en un proyecto que busca generar espacios seguros de encuentro, expresión y comunicación para mujeres y personas pertenecientes al colectivo lgtbiq+ en el medio rural.
Las personas participantes leerán a autoras y autores que han narrado, investigado y reflexionado sobre ello, para después explorar sus propias ideas a través de la escritura.
La actividad se desarrollará desde las 17.30 hasta las 20.00 horas. Las plazas son imitadas, necesaria inscripción previa: 608 78 87 46 o en horario de atención Casa de Cultura. Se da la posibilidad de participación a toda aquella persona que tenga curiosidad y sensibilidad respecto a los temas que suscita y sobre los que reflexiona este espacio.
