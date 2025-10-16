La alcaldesa de Coria reitera su compromiso con el centro de día y acusa a Vox de «oportunismo»

La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, ha reafirmado su compromiso firme y el del ayuntamiento con la apertura del nuevo Centro de Día, una infraestructura ya finalizada y que representa una prioridad para el equipo de gobierno desde el inicio de la legislatura. En dicha comparecencia, la primera edil ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los vecinos ante la creciente preocupación ciudadana. «El Centro de Día no es solo un edificio: es un espacio de atención, cariño y calidad de vida para nuestros mayores. Es un proyecto de ciudad que llevamos años trabajando con seriedad y responsabilidad, y que aspiramos a que sea un referente en toda Extremadura», declaró la primera edil.

Domingo ha recordado que la obra fue finalizada durante la pasada legislatura, y que actualmente se está trabajando estrechamente con el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), organismo responsable de su puesta en funcionamiento.

La alcaldesa ha insistido en que la apertura de un Centro de Día es un proceso técnico que requiere la contratación de personal especializado, la validación de protocolos, la dotación de servicios y la aprobación por parte del Sepad. «No vamos a improvisar. Queremos hacerlo bien. Porque esto no va de cortar cintas, va de garantizar calidad y estabilidad desde el primer día».

La alcaldesa de la ciudad criticó la dejadez del grupo socialista en años anteriores y ha aprovechado para hacer un llamamiento a la unidad de todas las fuerzas políticas para apoyar, sin ambigüedades, los presupuestos autonómicos que deben contemplar la dotación del Centro de Día. «La mejor forma de demostrar compromiso con nuestros mayores es con hechos, no con mociones oportunistas», en referencia al grupo municipal VOX al que acusó de «querer subirse al carro» después de que dicho grupo hace unos días anunciara que a través de su grupo parlamentario la Asamblea de Extremadura llevara a la negociación de los Presupuestos de la Comunidad la apertura del centro de día cauriense.

El gobierno municipal asegura que seguirá trabajando para que este recurso para las personas mayores y dependientes se ponga en marcha cuanto antes, y recuerda que la responsabilidad final de la gestión recae sobre la Junta de Extremadura y el Sepad. La alcaldesa aseveró que «Coria ha cumplido. Estamos convencidos de que pronto veremos este centro abierto y funcionando como merece nuestra ciudad».