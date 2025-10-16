Acto popular
La XIII Marcha Rosa se celebra el 19 de octubre en Moraleja
Ese día se realizarán distintas actividades para concienciar en prevención del cáncer de mama como talleres y animación.
Moraleja será el escenario de la XIII Marcha Rosa Moraleja el próximo domingo 19 de octubre. Para ese día se ha organizado un amplio programa de actividades que comenzará a las 10.30 horas con talleres de Mensajes; después habrá animación por parte del Centro Wellness desde las 11.00 horas, en la plaza de La Encomienda.
A las 12 del mediodía tendrá lugar la salida de la Marcha Rosa y la compra de dorsales en la Casa de Cultura de Moraleja puede hacerse en estos días. El precio de 2 euros, y al finalizar la Marcha Rosa tendrá lugar la lectura de un manifiesto y animación. El programa cuenta con actividades organizadas por la escuela Ana María Pérez Espejo de Triana, voluntarios por la causa y Jóvenes Extremeños, grupo de Moraleja.
- El Ayuntamiento de Carcaboso aprueba de manera definitiva 1,2 millones de presupuesto
- El PSOE de Coria critica la pasividad del PP en actualizar el servicio de limpieza
- El novillero de Coria Manuel León gana la final de clases prácticas del certamen de la diputación provincial de Badajoz
- Pescueza impulsa una jornada intergeneracional entre mayores y niños para el viernes
- El V Circuito del Valle del Alagón 'Mancomunidad en marcha' incluye diez rutas
- La Asociación de Veteranos Caurienses estrecha lazos con Portugal
- La XI Ruta Valle del Esperabán ofrece tres trayectos posibles en la comarca de Las Hurdes
- Habilitan nuevos espacios de recarga vehículos eléctricos en Coria