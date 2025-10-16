La XIII Marcha Rosa se celebra el 19 de octubre en Moraleja

Moraleja será el escenario de la XIII Marcha Rosa Moraleja el próximo domingo 19 de octubre. Para ese día se ha organizado un amplio programa de actividades que comenzará a las 10.30 horas con talleres de Mensajes; después habrá animación por parte del Centro Wellness desde las 11.00 horas, en la plaza de La Encomienda.

A las 12 del mediodía tendrá lugar la salida de la Marcha Rosa y la compra de dorsales en la Casa de Cultura de Moraleja puede hacerse en estos días. El precio de 2 euros, y al finalizar la Marcha Rosa tendrá lugar la lectura de un manifiesto y animación. El programa cuenta con actividades organizadas por la escuela Ana María Pérez Espejo de Triana, voluntarios por la causa y Jóvenes Extremeños, grupo de Moraleja.