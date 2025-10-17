Infraestructuras
El Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata construirá 36 nuevos nichos en el cementerio
El proyecto se expone a información pública durante 15 días para posibles alegaciones. Además, en este mes han realizado mejoras
El Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata expone a información pública el proyecto de construcción de nichos en el cementerio Municipal, en concreto, 36. El expediente permanecerá a información pública durante 15 días para que pueda ser examinado por cualquier persona interesada en las dependencias municipales para formular las alegaciones oportunas.
Precisamente, en este mes se han realizado trabajos de mantenimiento y mejora en el cementerio con el objetivo de preservar este espacio. Las actuaciones, según explicó el ayuntamiento, «se han llevado a cabo con respeto, buscando facilitar la visita de los familiares». Así mismo, desde el consistorio se agradeció a aquellos que han colaborado para mantener este lugar en buenas condiciones.
