Organiza biblioteca municipal
Un concurso de dibujo realza a mujeres escritoras entre los escolares de Moraleja
El plazo para entregar los trabajos acaba el 21 de octubre
El Ayuntamiento de Moraleja, a través de la concejalía de Cultura, ha organizado el II Concurso ‘Dibuja tu libro favorito escrito por una autora’ y que hace coincidir con la conmemoración del Día de las Escritoras cada mes de octubre. Respecto al concurso, va dirigido a alumnos de los centros formativos de Moraleja de 5º y 6º de primaria y 1º de la E.S.O.
Solo se admitirá un dibujo por niño y deberá representar cualquier aspecto, personaje o escena del cuento o libro favorito del participante. Los dibujos deberán ser originales, hechos a mano, a color y con las técnicas que desee. No se aceptarán trabajos elaborados mediante diseño digital. Se podrán entregar en la biblioteca municipal pública o bien en los distintos centros educativos de los alumnos, y como fecha límite será el 21 de octubre. Se establecerá un único premio y este consistirá en un lote de libros juveniles. El jurado valorará aspectos como la temática, la originalidad y la buena presentación.
