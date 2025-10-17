La III Semana de la Empresa y el Emprendimiento que organiza Asecoc comienza el lunes en Coria

La Asociación Empresarial de Coria y Comarca (Asecoc) organiza la III Semana de la Empresa y el Emprendimiento, en la que, con el apoyo de empresas asociadas y la colaboración de la diputación de Cáceres, el ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Cáceres, será del 20 al 24 de octubre y que incluirá charlas como la de la escritora y divulgadora, Elsa Punset, referente en la aplicación de la inteligencia emocional como herramienta para el cambio positivo.

Las actividades se dirigen principalmente al alumnado de fin de ciclos de Formación Profesional, último curso de Secundaria y Bachillerato, así como a todas aquellas personas interesadas en iniciar un proyecto empresarial, la promoción y dinamización de los valores relacionados con el emprendimiento y la empresa. Estas actividades buscan resaltar la importancia de la empresa como elemento de progreso, desarrollo económico y de generación de empleo de una manera tangible.

El programa contempla talleres, conferencias con ponentes de reconocido prestigio y técnicos especialistas con el propósito de hacer que los asistentes descubran el mundo de la empresa y del emprendimiento. La programación concluirá con la celebración de los VII Premios Asecoc.