Lazos de unión

La Asociación de Hermanamientos de Coria implica a jóvenes y adultos en varios actos por el Día de Francia

El sábado celebraron juegos, se proyectó una película, se impartió una charla y caurienses y franceses participaron en una videoconferencia

Charla impartida por Javier Ridruejo.

Charla impartida por Javier Ridruejo. / CEDIDA

Nieves Agut

La Asociación de Hermanamiento de Coria, en colaboración con la asociación de Les Herbiers, municipio con el que está hermanado Coria desde hace años, celebró el pasado sábado varios actos con motivo del Día de Francia. Algunas de las actividades tuvieron como escenario el instituto Caurium lo que permitió implicar al Departamento de Francés de dicho instituto.

El programa incluyó una exposición de fotografías sobre los intercambios con centros franceses que se han organizado desde que se abrió el centro, hasta concursos sobre música francófona que hicieron de ese día una divertida jornada de convivencia entre personas unidas por el amor por la cultura francesa.

Desde este colectivo, que preside María Lozano, se expresó su agradecimiento al esfuerzo de socios y acompañantes, así como la implicación y colaboración del IES Caurium. Hubo juegos, la proyección de la película ‘Intocable’ y se impartió una charla sobre la Unión Europea impartida por el historiador Javier Ridruejo, además de realizarse una videoconferencia entre caurienses y franceses.

