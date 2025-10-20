Cines Coria y Rafael Cerro reciben los premios San Pedro Alcántara, en Coria

El Ayuntamiento de Coria ha entregado, en un acto el viernes, la Medalla de la Ciudad y del Premio Cauriense del Año 2025, dos reconocimientos con los que el consistorio pone en valor el compromiso, la trayectoria y el arraigo de personas y entidades que contribuyen de manera destacada al desarrollo y al bienestar de la ciudad.

En esta edición, la Medalla de la Ciudad de Coria se concedió a Cines Coria, por sus más de 30 años de servicio continuado, fomentando la cultura y ofreciendo un espacio de ocio y encuentro para varias generaciones de caurienses. Un referente local que, según recoge el ayuntamiento en una nota, «ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia ni su cercanía con el público».

Por otro lado, Rafael Cerro Ginés, Premio Cauriense del Año 2025, logró este reconocimiento por su destacada labor durante años como director de lidia en las Fiestas de San Juan, garantizando el buen desarrollo de los festejos, el respeto a la tradición y la seguridad de los participantes. Su dedicación ha sido clave en la organización de uno de los eventos más representativos de la identidad cultural de Coria. La alcaldesa, Almudena Domingo, expresó su satisfacción por este reconocimiento institucional a ambos.