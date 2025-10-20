La IX 'Caminata por la Dignidad', organizada por la diócesis de Coria-Cáceres, da visibilidad a las personas sin hogar

La IX Ruta por la Dignidad organizada por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres y el Club de Senderismo GR 100 el pasado sábado 18 de octubre con el lema ‘Nadie sin hogar’ se ha desarrollado con un alto número de participantes 200, de Torrejoncillo, Coria, Casas de Don Gómez, Calzadilla y Puebla de Argeme, entre otros pueblos.

El objetivo de esta actividad ha sido sensibilizar sobre la falta de vivienda digna. El recorrido constó de 8 kilómetros y se realizó desde Cañaveral hasta el Monasterio de El Palancar. La diócesis, a través de Cáritas, centra su atención en todas aquellas personas que carecen de alojamiento y recursos económicos y el trabajo que realiza, basado en la aplicación de estrategias, da acompañamiento integral a personas en situación de sin hogar.