Solidaridad
La IX 'Caminata por la Dignidad', organizada por la diócesis de Coria-Cáceres, da visibilidad a las personas sin hogar
Se desarrolló el 18 de octubre desde Cañaveral hasta el convento del Palancar y reunió a 200 personas
La IX Ruta por la Dignidad organizada por Cáritas Diocesana de Coria-Cáceres y el Club de Senderismo GR 100 el pasado sábado 18 de octubre con el lema ‘Nadie sin hogar’ se ha desarrollado con un alto número de participantes 200, de Torrejoncillo, Coria, Casas de Don Gómez, Calzadilla y Puebla de Argeme, entre otros pueblos.
El objetivo de esta actividad ha sido sensibilizar sobre la falta de vivienda digna. El recorrido constó de 8 kilómetros y se realizó desde Cañaveral hasta el Monasterio de El Palancar. La diócesis, a través de Cáritas, centra su atención en todas aquellas personas que carecen de alojamiento y recursos económicos y el trabajo que realiza, basado en la aplicación de estrategias, da acompañamiento integral a personas en situación de sin hogar.
- El PSOE de Coria critica la pasividad del PP en actualizar el servicio de limpieza
- El novillero de Coria Manuel León gana la final de clases prácticas del certamen de la diputación provincial de Badajoz
- Pescueza impulsa una jornada intergeneracional entre mayores y niños para el viernes
- La XI Ruta Valle del Esperabán ofrece tres trayectos posibles en la comarca de Las Hurdes
- Habilitan nuevos espacios de recarga vehículos eléctricos en Coria
- Portaje saca a subasta instalaciones destinadas a escuela de equitación
- La dehesa Mínguez de Coria estrena instalaciones para la repoblación del conejo autóctono
- Victoria García, de Coria, tercera ganadora del Premio Embajador Nacional del Año de la red Somos FP