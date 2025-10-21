Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Prueba nocturna

Las carreras 10 y 5 K ‘Ciudad de Coria’ congregan a 140 participantes

Esta tercera edición ha contado con deportistas que representan a casi una veintena de clubes de distintos municipios de la región

Las tres primeras clasificadas de la modalidad femenina 10 K.

Las tres primeras clasificadas de la modalidad femenina 10 K. / CEDIDA

Nieves Agut

Un total de 140 corredores han participado en la III edición del Cross Nocturno 10K y 5K Ciudad de Coria, bajo el lema ‘Corre contra el cambio climático’ y que se desarrolló el pasado fin de semana. Los participantes representaban a casi una veintena de clubes de distintos municipios de la región.

En cuanto a la clasificación de la modalidad femenina del 10K estuvo representada por las corredoras Marta Álvarez García, de Coria, con un tiempo de 42 minutos y 51 segundos; en masculino del 10 K Jorge Cano Martínez, con un tiempo de 30 minutos y 59 segundos; en la carrera de 5 K femenino la primera clasificada es Aurora Vaquero Calvo, del Club Arte Físico, con un tiempo 18 minutos y 34 segundos; y en masculino 5 K ganó José Alan Otero, del Club Fondistas Moralo, con un tiempo de 14 minutos, 39 segundos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents