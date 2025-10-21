Las carreras 10 y 5 K ‘Ciudad de Coria’ congregan a 140 participantes

Un total de 140 corredores han participado en la III edición del Cross Nocturno 10K y 5K Ciudad de Coria, bajo el lema ‘Corre contra el cambio climático’ y que se desarrolló el pasado fin de semana. Los participantes representaban a casi una veintena de clubes de distintos municipios de la región.

En cuanto a la clasificación de la modalidad femenina del 10K estuvo representada por las corredoras Marta Álvarez García, de Coria, con un tiempo de 42 minutos y 51 segundos; en masculino del 10 K Jorge Cano Martínez, con un tiempo de 30 minutos y 59 segundos; en la carrera de 5 K femenino la primera clasificada es Aurora Vaquero Calvo, del Club Arte Físico, con un tiempo 18 minutos y 34 segundos; y en masculino 5 K ganó José Alan Otero, del Club Fondistas Moralo, con un tiempo de 14 minutos, 39 segundos.