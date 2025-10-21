Organiza ayuntamiento
Comienza la campaña de ‘Kilómetro 0: Moraleja, una economía circular’
Participan un total de 66 establecimientos y se sortearán productos por 3.000 euros
El pasado 20 de octubre se ha puesto en marcha la campaña ‘Kilómetro 0: Moraleja, una economía circular’ y que se alargará hasta el 14 de diciembre y en la que participan 66 establecimientos de distintos sectores. Esta campaña está organizada por el ayuntamiento moralejano en colaboración con la Asociación de Empresarios Rivera de Gata. Por cada compra o servicio superior a 15 euros en los establecimientos adheridos, el cliente recibirá una papeleta para participar en el sorteo de 10 lotes con productos agroalimentarios del municipio, valorados en algo más de 3.000 euros.
Dicho sorteo tendrá lugar el domingo 14 de diciembre durante la Feria Encomienda, que se desarrollará en la carpa instalada en la plaza de Toros de Moraleja. Cuantas más compras se realice, más papeletas obtendrá la persona y más oportunidades de ganar los productos sorteados. El fin de esta campaña es dinamizar la economía local y el comercio.
