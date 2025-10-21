El PSOE critica a la Junta por «no designar fondos al centro de día» de Coria para 2026

El secretario general de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha estado hoy martes en la ciudad de Coria donde se ha reunido con algunos colectivos como la Asociación Amigos del Castillo, además de mantener encuentros cercanos con los vecinos. Sánchez Cotrina, que estuvo acompañado además del secretario general de la agrupación local, Ángel Martín, entre otras personas, se refirió a lo que considera «un abandono de la ciudad de Coria por el gobierno del PP». Por un lado, se refirió al tan ansiado Centro de Día. «Decían que la culpa era del anterior gobierno socialista de la Junta de Extremadura y llevamos dos años y medio en la Junta con María Guardiola y el proyecto sigue sin atenderse». La gente tiene que irse a municipios más pequeños para llevar a sus mayores y queremos soluciones», aseveró.

También se refirió a lo que considera «otras carencias en la gestión del gobierno municipal como es el estado de suciedad de las calles». «Estamos viendo como el contrato del servicio de limpieza está caducado, y esto está teniendo una repercusión negativa en la ciudad». Igualmente, se refirió al Hospital Ciudad de Coria que, según dijo, «también viene minándose desde que el PP ha decidido que la privatización de la sanidad pública es importante para ellos y eso se está viendo en el centro hospitalario». Finalmente, dijo que todo ello muestra que «el PP está agotado en Coria y lo vemos en el abandono que, desde hace tiempo, sufre la ciudad».

Los dirigentes socialistas con miembros de la Asociación Amigos del Castillo. / CEDIDA

Por su parte, el secretario general del PSOE de Coria, Ángel Martín, lamentó que en el proyecto de los Presupuestos Generales de la Junta de Extremadura para 2026. «Hay cero euros para el centro de día, es decir, que no se ha designado ninguna dotación presupuestaria» y pidió incluir partidas. Finalmente, ambos anunciaron que el PSOE «respaldará la inversión de 450.000 euros de la diputación de Cáceres para mejorar un acceso al campo de fútbol de Coria».