Tercera edición
La Asociación de Empresarios de Coria y Comarca continúa con su semana del emprendimiento y la empresa
Ya se han celebrado ponencias de responsables del sector empresarial de distintos sectores
La Asociación de Empresarios de Coria y Comarca (Asecoc) continúa con sus actividades que se enmarcan dentro de la III Semana de la Empresa y el Emprendimiento. Precisamente, mañana jueves tendrá lugar una intervención de la escritora y divulgadora, Elsa Punset, a las 21.00 horas, para ofrecer una conferencia titulada ‘Propuestas para vivir en estos tiempos extraordinarios’. El evento se celebrará en el Hotel Restaurante San Cristóbal y las plazas son limitadas. Por otro lado, en esta semana el público ya ha podido asistir a ponencias de Elena Pereira García, directora de marketing y comunicación de la empresa Modular Home, quien, entre otras cosas, ha enseñado a crear una empresa 360°; y, a la de Lucía Carrasco y Alberto González, de C-LAB, la incubadora y aceleradora de la Cámara de Comercio de Cáceres que fomenta el desarrollo de Startups de base tecnológica y proyectos de nueva creación.
- El PSOE de Coria critica la pasividad del PP en actualizar el servicio de limpieza
- El novillero de Coria Manuel León gana la final de clases prácticas del certamen de la diputación provincial de Badajoz
- Pescueza impulsa una jornada intergeneracional entre mayores y niños para el viernes
- La Asociación de Hermanamientos de Coria implica a jóvenes y adultos en varios actos por el Día de Francia
- La XI Ruta Valle del Esperabán ofrece tres trayectos posibles en la comarca de Las Hurdes
- Habilitan nuevos espacios de recarga vehículos eléctricos en Coria
- Portaje saca a subasta instalaciones destinadas a escuela de equitación
- La dehesa Mínguez de Coria estrena instalaciones para la repoblación del conejo autóctono