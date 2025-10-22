El Hospital Ciudad de Coria estrena un nuevo microscopio quirúrgico para Otorrinolaringología

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha renovado, tras tres décadas de uso, el microscopio quirúrgico del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Ciudad de Coria por un modelo de última generación. Así lo ha anunciado la Junta en una nota en la que detalla que el microscopio quirúrgico Zeiss Tivato 700 ha supuesto una inversión de 144.999 euros y constituye importante mejora en las posibilidades de tratamiento de los pacientes del Área de Salud de Coria.

El nuevo equipo, añade la nota, permitirá acortar los tiempos de cirugía, tener campos de visualización más amplios y, con ello, hacer cirugías más complejas y con mejores resultados.

Así mismo, los sistemas de visualización y almacenaje de imágenes permitirán poder hacer una mejor docencia, y la posibilidad de grabación hará posible que se puedan presentar casos clínicos interesantes tanto para la revisión dentro del Servicio como en cursos y congresos.

De esta manera, desde la Junta se resalta que «el SES y el Gobierno de María Guardiola continúan con su firme compromiso en el avance y mejora de las instalaciones de todos los centros sanitarios de la región, lo que permite proporcionar a usuarios y pacientes una atención sanitaria del acorde a los avances tecnológicos actuales».