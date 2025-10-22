Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Daños

El polideportivo municipal de Aceituna es objeto de vandalismo

El ayuntamiento ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil y se han detectado destrozos en gradas, vestuarios, cristales y baños

Cristal roto en uno de los accesos al polideportivo de Aceituna.

Cristal roto en uno de los accesos al polideportivo de Aceituna. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Aceituna ha denunciado actos vandálicos en el pabellón municipal polideportivo y que han sido denunciados ante la Guardia Civil. En concreto, según detalló el consistorio, se han registrado daños en las gradas, así como en los vestuarios donde han aparecido pintadas.

También han aparecido cristales reventados y desperfectos en baños y demás mobiliario. A esto se suma la desaparición de una papelera instalada recientemente en la calle El Regato, una vía pública que recientemente había sido objeto de obras de mejora tanto en el pavimento como en la colocación de nuevo mobiliario urbano. Desde el ayuntamiento se advirtió que este vandalismo «no solo daña lo que es de todos, sino que nos cuesta dinero a todo el pueblo».

