El polideportivo municipal de Aceituna es objeto de vandalismo

El Ayuntamiento de Aceituna ha denunciado actos vandálicos en el pabellón municipal polideportivo y que han sido denunciados ante la Guardia Civil. En concreto, según detalló el consistorio, se han registrado daños en las gradas, así como en los vestuarios donde han aparecido pintadas.

También han aparecido cristales reventados y desperfectos en baños y demás mobiliario. A esto se suma la desaparición de una papelera instalada recientemente en la calle El Regato, una vía pública que recientemente había sido objeto de obras de mejora tanto en el pavimento como en la colocación de nuevo mobiliario urbano. Desde el ayuntamiento se advirtió que este vandalismo «no solo daña lo que es de todos, sino que nos cuesta dinero a todo el pueblo».