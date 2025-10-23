En la dehesa de Coria
El Ayuntamiento de Coria mejorará las charcas del monte de Mínguez
Las actuaciones consisten en recuperar los espacios que sirven de abrevaderos tanto para ganado como para la fauna silvestre
El Ayuntamiento de Coria continúa desarrollando trabajos de mejora en el monte de Mínguez, un espacio natural emblemático que forma parte del patrimonio de la ciudad cauriense. En esta fase, las actuaciones se centran en la recuperación y mejora de varias charcas, que sirven de abrevadero tanto para el ganado como para la fauna silvestre. Las obras están siendo ejecutadas por la empresa local Casuán S.L., con financiación procedente del Fondo de Mejoras de Monte Público. El objetivo principal de estos trabajos en aumentar la capacidad e impermeabilidad de las charcas, de modo que puedan almacenar agua durante todo el año, garantizando su disponibilidad en épocas de menor pluviometría.
Con estas intervenciones, el Ayuntamiento de Coria explicó que se «consigue favorecer el aprovechamiento ganadero, mejorar el equilibrio ambiental y reforzar la conservación del entorno natural, reafirmando su compromiso con la gestión sostenible de los recursos públicos». La alcaldesa destacó que el monte de Mínguez «es un espacio para todos, y desde el ayuntamiento seguiremos trabajando para cuidarlo, conservarlo y ponerlo en valor como parte esencial de nuestro patrimonio natural», dijeron.
- El PSOE de Coria critica la pasividad del PP en actualizar el servicio de limpieza
- Pescueza impulsa una jornada intergeneracional entre mayores y niños para el viernes
- La Asociación de Hermanamientos de Coria implica a jóvenes y adultos en varios actos por el Día de Francia
- La XI Ruta Valle del Esperabán ofrece tres trayectos posibles en la comarca de Las Hurdes
- Habilitan nuevos espacios de recarga vehículos eléctricos en Coria
- El PSOE critica a la Junta por «no designar fondos al centro de día» de Coria para 2026
- Portaje saca a subasta instalaciones destinadas a escuela de equitación
- La dehesa Mínguez de Coria estrena instalaciones para la repoblación del conejo autóctono