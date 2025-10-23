El Ayuntamiento de Coria mejorará las charcas del monte de Mínguez

El Ayuntamiento de Coria continúa desarrollando trabajos de mejora en el monte de Mínguez, un espacio natural emblemático que forma parte del patrimonio de la ciudad cauriense. En esta fase, las actuaciones se centran en la recuperación y mejora de varias charcas, que sirven de abrevadero tanto para el ganado como para la fauna silvestre. Las obras están siendo ejecutadas por la empresa local Casuán S.L., con financiación procedente del Fondo de Mejoras de Monte Público. El objetivo principal de estos trabajos en aumentar la capacidad e impermeabilidad de las charcas, de modo que puedan almacenar agua durante todo el año, garantizando su disponibilidad en épocas de menor pluviometría.

Con estas intervenciones, el Ayuntamiento de Coria explicó que se «consigue favorecer el aprovechamiento ganadero, mejorar el equilibrio ambiental y reforzar la conservación del entorno natural, reafirmando su compromiso con la gestión sostenible de los recursos públicos». La alcaldesa destacó que el monte de Mínguez «es un espacio para todos, y desde el ayuntamiento seguiremos trabajando para cuidarlo, conservarlo y ponerlo en valor como parte esencial de nuestro patrimonio natural», dijeron.