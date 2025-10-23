Casa cultura
El certamen de teatro aficionado de Torrejoncillo abre sus representaciones mañana viernes
La primera obra de la que podrá disfrutar el público es 'Torito Bravo’ de Áriba Teatro, Valencia
El XXXIII Certamen Nacional de Teatro Aficionado Raúl Moreno Molero, de Torrejoncillo comienza mañana viernes con sus representaciones teatrales en la Casa de la Cultura Raúl Moreno Molero y lo hace con la obra ‘Torito Bravo’. Será a partir de las 20.30 horas y llegará de la mano de actores y actrices de Áriba Teatro, procedente de Valencia. El protagonista, Lunero, un joven e inexperto torero bravo, lo seleccionan para una corrida en Granada. Corriendo y cantando la luna por la dehesa donde vive, encuentra a Percatao, un toro indultado y con experiencia. Entre ambos nace una amistad que los llevará a compartir sus sueños.
El certamen continuará el sábado con la obra ‘Cantando bajo las balas’ a cargo de Stres de Quatre. Una historia que se convierte en reflejo de la España más absurda, donde el miedo y la obediencia se mezclan con una violencia inesperada. El domingo se llevará al escenario la obra ‘La Trampa’ de Teatro Al Alba.
- El PSOE de Coria critica la pasividad del PP en actualizar el servicio de limpieza
- Pescueza impulsa una jornada intergeneracional entre mayores y niños para el viernes
- La Asociación de Hermanamientos de Coria implica a jóvenes y adultos en varios actos por el Día de Francia
- La XI Ruta Valle del Esperabán ofrece tres trayectos posibles en la comarca de Las Hurdes
- Habilitan nuevos espacios de recarga vehículos eléctricos en Coria
- El PSOE critica a la Junta por «no designar fondos al centro de día» de Coria para 2026
- Portaje saca a subasta instalaciones destinadas a escuela de equitación
- La dehesa Mínguez de Coria estrena instalaciones para la repoblación del conejo autóctono