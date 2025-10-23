Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El certamen de teatro aficionado de Torrejoncillo abre sus representaciones mañana viernes

La primera obra de la que podrá disfrutar el público es 'Torito Bravo’ de Áriba Teatro, Valencia

Una escena de ‘Torito Bravo’ que se representará hoy viernes.

Una escena de ‘Torito Bravo’ que se representará hoy viernes. / Cedida Áriba Teatro

Nieves Agut

El XXXIII Certamen Nacional de Teatro Aficionado Raúl Moreno Molero, de Torrejoncillo comienza mañana viernes con sus representaciones teatrales en la Casa de la Cultura Raúl Moreno Molero y lo hace con la obra ‘Torito Bravo’. Será a partir de las 20.30 horas y llegará de la mano de actores y actrices de Áriba Teatro, procedente de Valencia. El protagonista, Lunero, un joven e inexperto torero bravo, lo seleccionan para una corrida en Granada. Corriendo y cantando la luna por la dehesa donde vive, encuentra a Percatao, un toro indultado y con experiencia. Entre ambos nace una amistad que los llevará a compartir sus sueños.

El certamen continuará el sábado con la obra ‘Cantando bajo las balas’ a cargo de Stres de Quatre. Una historia que se convierte en reflejo de la España más absurda, donde el miedo y la obediencia se mezclan con una violencia inesperada. El domingo se llevará al escenario la obra ‘La Trampa’ de Teatro Al Alba.

