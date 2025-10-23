Convocan el concurso fotográfico de naturaleza ‘Moraleja vuela’ 2025

El Ayuntamiento de Moraleja ha convocado el Concurso Fotográfico de Naturaleza, que se enmarca dentro del XIV Festival Ornitológico Moraleja Vuela 2025, que tendrá lugar en noviembre. El plazo para participar estará abierto hasta el 21 de noviembre.

Contará con dos categorías: la primera, bajo el nombre ‘A Vista de Grulla’, estará centrada en la figura de estas aves que visitan cada año la comarca; y la segunda, el ‘Premio Especial Fotógrafo/a Serragatino/a’, dirigida a personas nacidas o empadronadas en alguno de los pueblos de la comarca Sierra de Gata. En esta categoría, las fotografías deberán mostrar aves representativas de la zona, captadas en su entorno natural o en algún lugar emblemático de la comarca. Como novedad este año, el Ayuntamiento de Moraleja ha decidido ampliar tanto el número de premios como las cuantías económicas de los mismos, con el objetivo de fomentar una mayor participación y poner en valor el talento fotográfico vinculado a la naturaleza y al entorno ornitológico de la región.