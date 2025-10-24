La escuela taurina de Coria cuenta con autorización por 5 años más

La ‘Escuela Taurina Extremeña’, con sede en la localidad cacereña de Coria, ya cuenta con autorización oficial de la Junta de Extremadura, según recoge la resolución publicada hoy viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). Dicha autorización, firmada por el secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil, Fernando Manzano, responde a la solicitud presentada por Félix Lobo en representación de la entidad, inscrita en el Registro de Asociaciones.

El expediente ha sido tramitado conforme al Decreto 61/2006, de 4 de abril, que regula las escuelas taurinas en la comunidad autónoma, y ha incluido inspecciones técnicas en las instalaciones de Coria y en la plaza de toros de Zarza la Mayor, donde se desarrollarán las clases teóricas y prácticas con reses de lidia, respectivamente. Los informes emitidos por los servicios técnicos constataron la «idoneidad» de las instalaciones, así como el cumplimiento de los requisitos documentales exigidos. La autorización se concede por un periodo de cinco años, prorrogable por idénticos periodos, siempre que se mantengan las condiciones acreditadas, e implica el cumplimiento de las pólizas de seguros de responsabilidad civil y accidentes establecidas en la normativa vigente.