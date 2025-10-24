Inversión de la diputación
Las labores de acondicionamiento del río en Moraleja durarán 3 meses
Las tareas consisten en desbrozar y eliminar árboles secos y ramas con el principal objetivo de evitar posibles desbordamientos
El Ayuntamiento de Moraleja ha anunciado que han comenzado los trabajos de selvicultura en el tramo urbano del río Rivera de Gata y que se prevé una duración de tres meses. En concreto, se actuará sobre un tramo de 2 kilómetros de longitud que es el cauce urbano.
Las actuaciones las ejecuta la empresa Tragsa y el importe de adjudicación de los trabajos asciende a 80.000 euros que son financiados por la Diputación Provincial de Cáceres. Uno de los objetivos principales de estas acciones es preparar el lugar para «evitar desbordamientos, con potencial riesgo para la seguridad de la población al tratarse de un río que transcurre por el casco urbano». Los trabajos en concreto se centrarán en eliminar árboles secos, ramas y tareas de desbroce.
