Perales del Puerto recauda unos 2.500 euros en la Marcha Rosa

La Marcha Rosa que se ha celebrado, recientemente, en Perales del Puerto, municipio de la Sierra de Gata, «ha sido todo un éxito». Así lo ha dado a conocer el ayuntamiento que además ha detallado que este evento con carácter solidario ha permitido recaudar un total de 2.418,50 euros que ya han sido donados íntegramente para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Desde el consistorio se ha expresado su agradecimiento a distintos colectivos como es la Asociación de Mujeres de Perales del Puerto, la cofradía de la Virgen de la Peña, el Club Deportivo Peraliego y al Servicio de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad de Municipios Sierra de Gata. También se agradeció al Hotel Los Álamos de Plasencia, por donar el jamón que se sorteó durante la jornada y las botellas de agua.️ Así como a Mónica Morán, por la lectura del manifiesto y su emotiva intervención, y a todas las personas que participaron en este evento solidario.