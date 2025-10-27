La Asociación de Empresarios de Coria y Comarca premia a 5 empresas por su compromiso y esfuerzo

La Asociación Empresarial de Coria y Comarca (Asecoc) ha clausurado la III Semana de la Empresa y el Emprendimiento con una gala que reunió a autoridades, representantes institucionales y empresarios y en la que se celebró la entrega de los VII Premios Asecoc. En concreto, se distinguieron a Jerónimo Sanguilinda, como presidente de Honor de la asociación y a cinco empresas locales por su innovación y contribución al desarrollo económico y social.

Las empresas premiadas han sido Horto Frut, Muebles Torres, Inogar, Decorami y Modular Home. El presidente de Asecoc, Raúl Trapote, agradeció la participación y el compromiso de todas las entidades, empresas y profesionales que hicieron posible esta tercera edición, resaltando que «el verdadero éxito de una empresa se mide no solo por sus resultados, sino por su capacidad para inspirar y transformar su entorno», dijo. Esta tercera edición, según Trapote, concluye así con un mensaje de optimismo y futuro y «el convencimiento de que el talento local y el trabajo en red seguirán siendo la base sobre la que construir una economía más fuerte». La programación este año ha incluido una ponencia de la prestigiosa escritora y divulgadora, Elsa Punset, que atrajo a numeroso público.