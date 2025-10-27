Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Junto al casco histórico

Una inversión de 100.000 euros mejorará el entorno de la muralla en Coria

La Diputación Provincial de Cáceres da una subvención nominativa al ayuntamiento que destinará a obras en el área de patrimonio

Portona y tramo de muralla que da acceso al casco histórico.

Portona y tramo de muralla que da acceso al casco histórico. / CEDIDA

Nieves Agut

La zona de la muralla de la ciudad de Coria será objeto de actuaciones de mejora tras la concesión de una subvención de 100.000 euros procedentes de la Diputación Provincial de Cáceres. De esta manera, la institución provincial refuerza así su compromiso con el desarrollo de los municipios de la comarca. Esta cuantía se designa a través de una subvención nominativa procedente tanto de Presidencia como desde el Área de Fomento con el fin de que el ayuntamiento pueda acometer proyectos y que en este caso la Administración local destinará a Patrimonio. La Muralla Romana de Coria es unas de las mejores conservadas y está incluida en el casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico.

