Pescueza estrena la lectura fácil y el braille en calles y edificios públicos

El Ayuntamiento de Pescueza continúa con nuevas acciones que permiten hacer de este municipio un lugar cada vez más accesible. Precisamente, en estos días se ha llevado a cabo la instalación de una nueva señalética en lectura fácil y braille que ya está disponible en calles y edificios públicos como el consultorio médico, el centro de día y el ayuntamiento. Estos sistemas son fundamentales para la educación, la independencia y la participación social de las personas con discapacidad visual, así como la igualdad de oportunidades, ayudando a las personas a tener una vida más integrada en la sociedad.

Estos nuevos recursos han sido costeados con una ayuda de la Diputación Provincial de Cáceres y Plena Inclusión Extremadura. Además, se suman a otras acciones en accesibilidad desarrolladas por el ayuntamiento como la instalación de pasamanos en las calles y los carriles azules, pasos que son antideslizante para el uso de andadores.