Más accesible
Pescueza estrena la lectura fácil y el braille en calles y edificios públicos
En concreto, se coloca en el consultorio médico y el centro de día
El Ayuntamiento de Pescueza continúa con nuevas acciones que permiten hacer de este municipio un lugar cada vez más accesible. Precisamente, en estos días se ha llevado a cabo la instalación de una nueva señalética en lectura fácil y braille que ya está disponible en calles y edificios públicos como el consultorio médico, el centro de día y el ayuntamiento. Estos sistemas son fundamentales para la educación, la independencia y la participación social de las personas con discapacidad visual, así como la igualdad de oportunidades, ayudando a las personas a tener una vida más integrada en la sociedad.
Estos nuevos recursos han sido costeados con una ayuda de la Diputación Provincial de Cáceres y Plena Inclusión Extremadura. Además, se suman a otras acciones en accesibilidad desarrolladas por el ayuntamiento como la instalación de pasamanos en las calles y los carriles azules, pasos que son antideslizante para el uso de andadores.
- El PSOE de Coria critica la pasividad del PP en actualizar el servicio de limpieza
- Pescueza impulsa una jornada intergeneracional entre mayores y niños para el viernes
- La Asociación de Hermanamientos de Coria implica a jóvenes y adultos en varios actos por el Día de Francia
- El PSOE critica a la Junta por «no designar fondos al centro de día» de Coria para 2026
- La XI Ruta Valle del Esperabán ofrece tres trayectos posibles en la comarca de Las Hurdes
- La dehesa Mínguez de Coria estrena instalaciones para la repoblación del conejo autóctono
- Victoria García, de Coria, tercera ganadora del Premio Embajador Nacional del Año de la red Somos FP
- El certamen de teatro no profesional de Coria se trasladará a Puebla de Argeme