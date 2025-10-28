Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seguridad

El Ayuntamiento de Moraleja mejora la señalización vial de las principales avenidas

Se actúa en las señales horizontales en las travesías Pureza Canelo, Extremadura y Lusitania. La policía local pide precaución

Operarios trabajan en la pintura horizontal en una avenida en Moraleja.

Operarios trabajan en la pintura horizontal en una avenida en Moraleja. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Moraleja, a través de la Policía Local, ha anunciado del inicio de los trabajos de mejora en la señalización vial. En concreto, de refuerzo de la señalización horizontal en las Avenidas Pureza Canelo, Extremadura y Lusitania, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en estas vías. Las labores se desarrollarán a lo largo de los próximos días, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Desde la Policía Local de Moraleja se ha solicitado precaución y colaboración a los conductores y peatones mientras se realizan estos trabajos. Estas mejoras se suman a otras recientes como las ejecutadas en la avenida Lusitania donde se instalaron los semáforos con pulsador para peatones en los dos pasos de cebra de dicha avenida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents