Seguridad
El Ayuntamiento de Moraleja mejora la señalización vial de las principales avenidas
Se actúa en las señales horizontales en las travesías Pureza Canelo, Extremadura y Lusitania. La policía local pide precaución
El Ayuntamiento de Moraleja, a través de la Policía Local, ha anunciado del inicio de los trabajos de mejora en la señalización vial. En concreto, de refuerzo de la señalización horizontal en las Avenidas Pureza Canelo, Extremadura y Lusitania, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en estas vías. Las labores se desarrollarán a lo largo de los próximos días, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Desde la Policía Local de Moraleja se ha solicitado precaución y colaboración a los conductores y peatones mientras se realizan estos trabajos. Estas mejoras se suman a otras recientes como las ejecutadas en la avenida Lusitania donde se instalaron los semáforos con pulsador para peatones en los dos pasos de cebra de dicha avenida.
- El PSOE de Coria critica la pasividad del PP en actualizar el servicio de limpieza
- Pescueza impulsa una jornada intergeneracional entre mayores y niños para el viernes
- La Asociación de Hermanamientos de Coria implica a jóvenes y adultos en varios actos por el Día de Francia
- El PSOE critica a la Junta por «no designar fondos al centro de día» de Coria para 2026
- La XI Ruta Valle del Esperabán ofrece tres trayectos posibles en la comarca de Las Hurdes
- La dehesa Mínguez de Coria estrena instalaciones para la repoblación del conejo autóctono
- Victoria García, de Coria, tercera ganadora del Premio Embajador Nacional del Año de la red Somos FP
- El Ayuntamiento de Valverde del Fresno aprueba ayudas por nacimientos y adopción