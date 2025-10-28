El IV Festival de la ‘Chaquetía’ de Coria incluye juegos, animación y venta de castañas

El Ayuntamiento de Coria, a través de la concejalía de Turismo, ha organizado la IV edición del Festival de la Chaquetía para lo que ha elaborado un programa de actividades tradicionales, juegos, venta de castañas y animación para todos. El festival incluirá también actos en las pedanías de Rincón del Obispo y Puebla de Argeme. La ciudad de Coria será el epicentro del festival el viernes 31 de octubre. Durante toda la tarde, se instalarán puestos de venta de castañas en las principales plazas del casco histórico: Catedral, San Pedro, España y Puerta de la Guía. Además, la Plaza de España acogerá actividades lúdicas organizadas por diferentes colectivos juveniles y culturales. En concreto, de 17.00 a 19.00 horas, los juegos estarán a cargo de la Peña Juventud Cauriense 2026. Y de 19.00 a 21.00, tomará el relevo la Asociación Cultural Girls are Booming

Estas actividades contarán con la colaboración del grupo de Acordeonistas de Coria y Comarca, así como del Grupo de Folklore Savia Viva, que pondrán la nota musical y tradicional al evento. En lo que concierne a las pedanías, las actividades en Rincón del Obispo serán el viernes de 18.30 a 20.30 y en Puebla de Argeme, las actividades se desarrollarán el 2 de noviembre de 18.00 a 21.00.