Centros educativos
Las II Olimpiadas Escolares tendrán lugar el 4 de noviembre en Coria
Se practicarán distintos deportes en el polideportivo municipal por la mañana
La ciudad de Coria acogerá la II edición de las Olimpiadas Escolares que organiza un año más la Agrupación Deportiva Escolar ‘Valle del Alagón, en colaboración con el ayuntamiento. Un evento deportivo que contará con los diversos centros educativos de Coria (IES Alagón, IES Caurium, CEIP Camilo Hernández, CEIP Virgen de Argeme, CEIP Zurbarán y colegio Sagrado Corazón, CEIP La Acequia de Puebla de Argeme y CEIP San José Obrero de Rincón del Obispo), junto con la colaboración de distintos clubes deportivos.
El evento tendrá lugar el 4 de noviembre a las 10.00 horas en el Polideportivo Municipal y donde participarán 280 niños. Este evento tiene como finalidad la promoción de la actividad físico-deportiva entre el alumnado de los centros educativos, practicando diversas modalidades deportivas: atletismo, baloncesto, beisbol, colpbol, crossfit, hockey, fútbol, tenis, pádel y voleibol.
