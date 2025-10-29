Educación
El Ayuntamiento de Calzadilla otorga 1.500 euros para libros al colegio Cristo de la Agonía
El fin es garantizar la gratuidad del material para los 21 alumnos, 7 de infantil y 14 de primaria
El alcalde de Calzadilla, Alejandro Madejón, ha hecho entrega, en un acto reciente, de una aportación económica que asciende a 1.500 euros y cuyo beneficiarios son los 21 alumnos -7 de educación infantil y 14 de primaria- del colegio público Santísimo Cristo de la Agonía. Esta ayuda municipal, según destacó el propio alcalde, tiene como fin garantizar la gratuidad de los libros de texto para todo el alumnado del centro.
La cuantía destinada es para el curso 2025/26 y la entrega se realizó al colegio a través de su directora, Navelonga Ramajo. Desde el colegio se expresó su agradecimiento un año más a «esta importante aportación del ayuntamiento». Por otro lado, el centro sigue en esta semana con sus actividades en torno a la festividad de Halloween. Hoy jueves el alumnado recibirá la visita de los castañeros y el viernes día 31 los alumnos podrán aprender y divertirse con los pintacaras monstruosas.
