El Ayuntamiento de Coria licita el servicio de sonido e iluminación para fiestas

El concreto es para atender las distintas actividades y eventos que se llevan a cabo tanto durante las navidades como en Carnavales

Desfile de las fiestas del Carnaval en Coria, en un año anterior.

Desfile de las fiestas del Carnaval en Coria, en un año anterior. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Coria ha licitado el proceso de contratación del servicio de Sonorización e Iluminación para las fiestas de Navidad y también para los Carnavales de 2026. Esto tanto en Coria como para la pedanía Puebla de Argeme. Desde el consistorio, según se explica en una nota, se organizan, a través de las concejalías de Cultura, Juventud y Fiestas, y la delegación de Puebla, diversas actividades culturales y de entretenimiento dentro de la programación de Navidad y Carnaval, que requieren la prestación del servicio de sonorización e iluminación.

De esta manera, el objeto del contrato es para la prestación del servicio de equipos de sonido e iluminación y el servicio técnico para el montaje y control. La persona o entidad adjudicataria llevará a cabo directamente las prestaciones objeto del contrato, con estricta sujeción a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y a las instrucciones recibidas por el responsable del contrato designado por el ayuntamiento. Además de contar con elementos y materiales suficientes y adecuados, así como del personal técnico capacitado. El procedimiento de licitación será abierto simplificado y el plazo para presentar ofertas acaba el 10 de noviembre.

