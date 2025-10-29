El Ayuntamiento de Coria licita el servicio de sonido e iluminación para fiestas

El Ayuntamiento de Coria ha licitado el proceso de contratación del servicio de Sonorización e Iluminación para las fiestas de Navidad y también para los Carnavales de 2026. Esto tanto en Coria como para la pedanía Puebla de Argeme. Desde el consistorio, según se explica en una nota, se organizan, a través de las concejalías de Cultura, Juventud y Fiestas, y la delegación de Puebla, diversas actividades culturales y de entretenimiento dentro de la programación de Navidad y Carnaval, que requieren la prestación del servicio de sonorización e iluminación.

De esta manera, el objeto del contrato es para la prestación del servicio de equipos de sonido e iluminación y el servicio técnico para el montaje y control. La persona o entidad adjudicataria llevará a cabo directamente las prestaciones objeto del contrato, con estricta sujeción a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y a las instrucciones recibidas por el responsable del contrato designado por el ayuntamiento. Además de contar con elementos y materiales suficientes y adecuados, así como del personal técnico capacitado. El procedimiento de licitación será abierto simplificado y el plazo para presentar ofertas acaba el 10 de noviembre.