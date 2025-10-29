Un nuevo libro que se presentará en Valdencín, pedanía de Torrejoncillo, ‘rescata’ la memoria de los pueblos de colonización

El próximo 8 de noviembre, la pedanía de Torrejoncillo, Valdencín acogerá la presentación del libro titulado ‘Colonización. Historias de los pueblos sin historia’, de Marta Armingol y Laureano Debat. Esta es una publicación que rescata la memoria de los pueblos de colonización en España y las voces de sus protagonistas.

El encuentro será a las 19.00 horas, en el Espacio Utopía de Valdencín y abordará el proceso histórico y humano que dio origen a los pueblos de colonización y su relevancia en la historia reciente del mundo rural. Al finalizar la presentación, habrá un espacio de conversación y encuentro vecinal y las personas interesadas podrán adquirir ejemplares del libro en el mismo recinto. Esta actividad está impulsado por Gentinosina Social, que promueve la participación comunitaria, la transmisión de saberes y la puesta en valor de la identidad rural.