Mundo rural
Un nuevo libro que se presentará en Valdencín, pedanía de Torrejoncillo, ‘rescata’ la memoria de los pueblos de colonización
El 8 de noviembre se presentará el libro ‘Colonización. Historias de los pueblos sin historia'. Será a las 19.00 horas en el Espacio Utopía
El próximo 8 de noviembre, la pedanía de Torrejoncillo, Valdencín acogerá la presentación del libro titulado ‘Colonización. Historias de los pueblos sin historia’, de Marta Armingol y Laureano Debat. Esta es una publicación que rescata la memoria de los pueblos de colonización en España y las voces de sus protagonistas.
El encuentro será a las 19.00 horas, en el Espacio Utopía de Valdencín y abordará el proceso histórico y humano que dio origen a los pueblos de colonización y su relevancia en la historia reciente del mundo rural. Al finalizar la presentación, habrá un espacio de conversación y encuentro vecinal y las personas interesadas podrán adquirir ejemplares del libro en el mismo recinto. Esta actividad está impulsado por Gentinosina Social, que promueve la participación comunitaria, la transmisión de saberes y la puesta en valor de la identidad rural.
- El PSOE de Coria critica la pasividad del PP en actualizar el servicio de limpieza
- Pescueza impulsa una jornada intergeneracional entre mayores y niños para el viernes
- La Asociación de Hermanamientos de Coria implica a jóvenes y adultos en varios actos por el Día de Francia
- El PSOE critica a la Junta por «no designar fondos al centro de día» de Coria para 2026
- La XI Ruta Valle del Esperabán ofrece tres trayectos posibles en la comarca de Las Hurdes
- Pescueza estrena la lectura fácil y el braille en calles y edificios públicos
- La dehesa Mínguez de Coria estrena instalaciones para la repoblación del conejo autóctono
- Victoria García, de Coria, tercera ganadora del Premio Embajador Nacional del Año de la red Somos FP