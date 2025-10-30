Calle Corredera
Abierta la oficina de atención para los cazadores en Coria
Se presta asesoramiento técnico y jurídico y gestionan licencias, seguros y subvenciones
La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo, y el concejal de Medio Ambiente, Juan José Alcón, han visitado esta semana la oficina de Caza en Coria junto al presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo y su vicepresidente, José Antonio Echávarri. En la visita, el técnico asignado a la oficina, Diego Pulido, explicó el funcionamiento y su experiencia durante este tiempo que lleva abierta, en concreto desde el mes de marzo.
Por su parte, la alcaldesa afirmó que, «desde Coria se ofrece un servicio que acerca la gestión y el asesoramiento a todos los cazadores y sociedades locales de la zona norte de Extremadura».
En concreto, los federados pueden realizar trámites, recibir asesoramiento técnico y jurídico, gestionar licencias, seguros y subvenciones, así como acceder a formación especializada a través de la Escuela de Caza. Esta oficina está ubicada en la calle Corredera, 34 y atiende al público los miércoles y jueves.
