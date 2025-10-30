El Ayuntamiento de Calzadilla reparte 3.500 euros en ayudas entre siete asociaciones

El Ayuntamiento de Calzadilla ha repartido entre siete asociaciones un total de 3.500 euros por lo que ha destinado una ayuda de 500 euros a cada una de las asociaciones locales beneficiarias. Todas ellas, previamente, han presentado un proyecto acorde a la convocatoria y que tienen una repercusión directa en la vida social, cultural o medioambiental del municipio.

El alcalde, Alejandro Madejón, manifestó que «gracias al trabajo de todas ellas, seguimos fomentando la participación vecinal y manteniendo vivas nuestras costumbres todo el año». Los colectivos beneficiarios son la Asociación Las Mondas; la Sociedad de Cazadores, la Asociación Deportiva de Pescadores, la Cofradía del Cristo de la Agonía, Cáritas, la Ampa del colegio y la Asociación La Patana.