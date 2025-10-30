Subvenciones
El Ayuntamiento de Calzadilla reparte 3.500 euros en ayudas entre siete asociaciones
El alcalde, Alejandro Madejón, asegura que gracias al trabajo de los colectivos «se mantienen vivas las tradiciones y el fomento de la participación vecinal»
El Ayuntamiento de Calzadilla ha repartido entre siete asociaciones un total de 3.500 euros por lo que ha destinado una ayuda de 500 euros a cada una de las asociaciones locales beneficiarias. Todas ellas, previamente, han presentado un proyecto acorde a la convocatoria y que tienen una repercusión directa en la vida social, cultural o medioambiental del municipio.
El alcalde, Alejandro Madejón, manifestó que «gracias al trabajo de todas ellas, seguimos fomentando la participación vecinal y manteniendo vivas nuestras costumbres todo el año». Los colectivos beneficiarios son la Asociación Las Mondas; la Sociedad de Cazadores, la Asociación Deportiva de Pescadores, la Cofradía del Cristo de la Agonía, Cáritas, la Ampa del colegio y la Asociación La Patana.
