Una campaña anima a hacer compras en el comercio local de Coria

El Ayuntamiento de Coria, a través de la concejalía de Comercio, ha puesto en marcha una campaña de sensibilización con motivo del Día del Comercio Local que se celebró el 25 de octubre. Con esta iniciativa, que lleva el lema ‘Se vende, se alquila’, el ayuntamiento pretende concienciar a vecinos sobre la necesidad de apoyar al comercio local, un sector que forma parte esencial de la identidad, la economía y la vida social de la ciudad.

El mensaje busca provocar una reflexión visual y emocional: muchos escaparates recuerdan el impacto del cambio de hábitos de consumo y de la competencia digital, pero también invitan a actuar para evitar que las calles pierdan su vida y su carácter.

El concejal del área, Juan Manuel Gutiérrez, junto al dinamizador comercial, Ángel Corchero, destacó que se trata de una campaña con la que se pretende sensibilizar al vecino y que sirva para concienciar que, «comprando en el comercio local se está invirtiendo en la propia ciudad, en el empleo, en la cercanía, en la calidad y en el trato humano, además de, destacar la importancia de mantener vivo el tejido comercial tradicional». La campaña incluye cartelería en los más de cien establecimientos que colaboran en la misma, anunciando a través de un código QR, un vídeo donde explican las 25 razones para comprar en el comercio local. La campaña se prolonga toda esta semana.