Arte y educación
Alumnos del colegio Camilo Hernández de Coria estrenan un nuevo corto el día 4
Se titula ‘¿Necesitas el cuchillo?’ y se proyectará el martes a las ocho de la tarde en las salas de Cines Coria
El colegio público Camilo Hernández de Coria continúa su proyecto audiovisual con el estreno de un nuevo cortometraje y la confirmación de nuevas selecciones internacionales. Los alumnos del 4º curso de educación primaria rodaron hace unos meses el cortometraje titulado ‘¿Necesitas el cuchillo?’. Una historia que comienza cuando un grupo de niños descubre misteriosas manchas rojas en el pasillo del colegio y teme lo peor, lo que parece ser una narración de terror acaba dando un giro inesperado, con un desenlace que sorprende al espectador.
Este corto se proyectará el martes 4 de noviembre, a las 20.00 horas, en Cines Coria, con entrada libre hasta completar aforo. Con este nuevo trabajo, el colegio, en una nota, recalca su «apuesta por el cine como herramienta educativa que estimula la creatividad, el trabajo en equipo y la capacidad de contar historias». Desde el colegio se insistió además que «el cine se ha convertido en un recurso pedagógico de gran valor, capaz de fomentar la creatividad, la reflexión crítica y la expresión artística de los estudiantes». Este estreno coincide con la selección del corto ‘¿Sumamos?' para el XII International Youth Film Festival Plasencia Encorto, que se celebrará del 3 al 8 de noviembre en Plasencia.
