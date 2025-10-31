El certamen de teatro aficionado de Torrejoncillo finalizará el domingo

El XXXIII Certamen Nacional de Teatro Aficionado ‘Raúl Moreno Molero’ que arrancó el 24 de octubre, llega a su recta final este fin de semana con representaciones teatrales el sábado y el domingo. En concreto, mañana sábado a las 20.30 horas, se subirá al escenario la obra ‘Escríbeme a la tierra’ – Zorongo Teatro (Valencia) y el domingo día 2 a las 20.00 horas (fuera de concurso) ‘Don Juan Tenorio’, por los actores y actrices de la compañía De Amarillo Producciones. Esta edición ha contado en días anteriores con ‘Torito bravo’, de – Áriba Teatro (Valencia); ‘Cantando bajo las balas’, de Stres de Quatre (Valencia); el 26 de octubre ‘La trampa’ – Teatro Al Alba (Madrid); ‘La caduta’ – Acebuche Teatro (Aceuchal).

Tras la representación de la obra del domingo, que no entra en concurso, se llevará a cabo el acto de entrega de los distintos premios que se otorgarán a los ganadores de las categorías establecidas por la organización.