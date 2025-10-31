Evento transfronterizo
La Feria Gastronómica y de Comercio de Moraleja se celebrará del 12 al 14 de diciembre
Participarán productores, artesanos y comerciantes de España y de Portugal
La plaza de Toros de Moraleja acogerá la Feria Gastronómica y de Comercio Transfronterizo Encomiend@ que se celebrará del 12 al 14 de diciembre. Este será un punto de encuentro entre productores, artesanos y comercios de España y Portugal. El público podrá degustar y adquirir productos elaborados en ambos lados de La Raya, además de conocer sus sabores y tradiciones a través de stands gastronómicos, productos locales, artesanía, moda y música. Este evento comenzará el día 12 a las 18.00 horas y se alargará hasta las 21.00. El día 13 tendrá una jornada más amplia, esto es de 11.00 a 21.00 y el día 14, último día de la feria, estará abierta al público de 11.00 a 14.00. Aquellos interesados en participar deber de inscribirse antes del 15 de noviembre.
