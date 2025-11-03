La agrupación Somos Cáceres urge la limpieza de los imbornales en Ceclavín

La Agrupación Local de Somos Cáceres ha solicitado al gobierno municipal de Ceclavín acciones con carácter urgente para la limpieza de imbornales y desagües, así como labores de desbroces para prevenir inundaciones». Sobre este asunto, Pedro Blanco, secretario de Política Rural de Somos Cáceres, ha calificado de «alarmante» la situación de los imbornales colapsados en numerosos puntos de la localidad, obstruidos por residuos urbanos, hojarasca y agua estancada, con el consiguiente riesgo en el municipio», afirmó. Así mismo, Blanco expuso que la falta de medidas preventivas podrían desencadenar situaciones de emergencia. «No se puede esperar a que llegue el invierno, los imbornales siguen sin limpiarse», aseguró. Por ello, lanzó la propuesta de la elaboración de un Plan Municipal de Emergencias que aseguró que, en la actualidad, «es inexistente e invisible por lo que hace falta un plan de prevención real».