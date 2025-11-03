Las II Olimpiadas Escolares congregarán a 11 centros educativos el martes en Coria

Alrededor de 280 alumnos pertenecientes a 11 centros educativos de Coria, Portaje, Acehúche y El Batán participarán este martes en las II Olimpiadas Escolares de Coria organizadas por la Agrupación Deportiva Escolar Valle del Alagón, en colaboración con el ayuntamiento cauriense. Las actividades se desarrollarán en el Polideportivo Municipal, a partir de las 10.00 horas. La finalidad es la promoción de la actividad físico-deportiva entre el alumnado de los diversos centros educativos, practicando diversas modalidades deportivas como son: atletismo, baloncesto, beisbol, colpbol, crossfit, hockey, fútbol, tenis, pádel y voleibol, además de juegos populares.

Teniendo en cuenta el poder de los Juegos Olímpicos, que es el de unir a los cinco continentes y a las personas, incluyendo a todas las comunidades, sociedades e invitándolos a solidarizarse a través del deporte, este evento pretende servir de alianza a todas las entidades y centros educativos que participarán, con el objetivo de hacer del mundo un lugar mejor practicando deporte, mediante la unión de las personas. De esta manera, desde la ciudad cauriense, se sigue apostando por el deporte y la salud entre los más jóvenes, como es este evento organizado por la Agrupación del Valle del Alagón.