Las obras de la nueva comisaría de Policía Local de Moraleja comenzarán en 2026

La diputación de Cáceres destina 400.000 euros en este proyecto en pro de profesionales que trabajan por la seguridad ciudadana

El alcalde y el presidente de la diputación, en una reunión este año.

El alcalde y el presidente de la diputación, en una reunión este año. / CEDIDA

Nieves Agut

El municipio de Moraleja contará con una nueva comisaría de Policía Local cuyas obras comenzarán el año que viene 2026 y que contarán con un presupuesto de 485.000 euros. Las nuevas dependencias se ubicarán en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, ubicado en la avenida Pureza Canelo.

Del total de la inversión, 400.000 euros serán financiados mediante una subvención nominativa concedida por la Diputación Provincial de Cáceres. Este importante proyecto permitirá dotar al cuerpo de Policía Local de un espacio más funcional, adaptado a las necesidades actuales y futuras del servicio. Desde el Ayuntamiento de Moraleja se ha destacado la importancia del proyecto, que se suma a otras mejoras en calles y espacios del casco urbano durante el año.

